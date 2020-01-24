Динамо объявило о продлении контракта с атакующим хавбеком Богданом Ледневым, который сейчас выступает за Зарю на правах аренды.

Атакующий полузащитник Богдан Леднев подписал новый контракт с Динамо. Соглашение рассчитано на 4,5 года – до июня 2024-го, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Воспитанник киевлян провел за первую команду один матч – 25 октября 2017 года в Кубке Украины против Александрии (3:2). Считается одним из самых перспективных игроков киевского клуба.

С лета 2018-го Леднев на правах аренды выступает за луганскую Зарю. В сезоне 2019/20 21-летний атакующий полузащитник стал настоящим открытием – он забил 9 голов и делит второе место в гонке лучших бомбардиров чемпионата Украины.

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