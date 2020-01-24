Соломон получил рецидив травмы и рискует пропустить матчи против Бенфики

Хавбек Шахтера Манор Соломон снова страдает из-за проблем со здоровьем.

Легионер "горняков" рассказал о травме, которую он получил на сборах в Турции.

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"Тяжелые дни для меня... Я снова получил травму в том же месте и пропущу следующие несколько месяцев. Я вернусь сильнее, чем когда-либо", – написал Соломон в своем Instagram. Таким образом, израильтянин рискует пропустить оба матча 1/16 Лиги Европы против Бенфики, которые состоятся уже через месяц (20 и 27 февраля).

К слову, Соломон отметился 3 голами и двумя ассистами за Шахтер в 18 матчах сезона 2019/20.

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