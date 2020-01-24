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Вест Хэм не будет отпускать Ярмоленко в январе – известна причина

12:12 127 Читати українською
Вест Хэм не будет отпускать Ярмоленко в январе – известна причина
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Андрей Ярмоленко не покинет Вест Хэм в текущее трансферное окно. Лондонский клуб не рассматривает вариант с трансфером украинца.

Вест Хэм не планирует продавать или отдавать в аренду Андрея Ярмоленко в январе. Причина – травма украинца, из-за которой он пропустит еще около 3-х недель. Именно поэтому Ярмоленко не сможет пройти медосмотр в другом клубе, ведь продолжает восстановление, сообщает Sportarena со ссылкой на собственные источники.

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Проблемы со здоровьем Андрея помешают потенциальным покупателям полноценно оценить его состояние. Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины, который находится в лазарете уже больше месяца, может продолжить карьеру в Бешикташе. Заметим, что трансферное окно в Англии закрывается 31 января.

В сезоне 2019/20 Ярмоленко провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с Вест Хэмом истекает 30 июня 2022 года.

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