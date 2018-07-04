Главные новости футбола 3 июля: Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018, Черноморец вернулся в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 июля.

Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира. Список 8 сильнейших команд планеты последними дополнили Швеция и Англия.

Скандинавы в тяжелом поединке обыграли Швейцарию, продемонстрировав организованную игре и четкое выполнение своего плана. Смотрите видео гола и обзор матча. Это был юбилейный 50-й матч сборной Швеции на чемпионатах мира. "Сине-желтые" впервые с 1958 года победили в двух играх Мундиаля подряд. Игроком встречи стал автор единственного гола Эмиль Форсберг, которому для взятия ворот на турнире понадобилось 14 ударов.

Англия лишь в серии пенальти одолела Колумбию – первый в истории ЧМ успех "трех львов" в послематчевой "лотерее". Смотрите видео голов и обзор матча. Основное и дополнительное время завершились вничью. За британцев отличился лучший бомбардир турнира и лучший игрок этого поединка Харри Кейн, который повторил достижение Гарри Линекера. "Кафетерос" ответили на 90+3 минуте – Йерри Мина забил 99-й мяч головой на чемпионатах мира. В серии пенальти ключевые промахи допустили колумбийцы Урибе и Бакка.

Главные новости УПЛ

Наконец-то определился окончательный список участников УПЛ на сезон 2018/19. Вместо Полтавы, которая прекратила свое существование, в элитном дивизионе будет играть одесский Черноморец. Соответствующее решение приняла Федерация футбола Украины после голосования клубов и рекомендаций со стороны УПЛ.

Еще один клуб, который "чудом" получил место в УПЛ на следующий сезон, назначил нового главного тренера. ФК Львов возглавил бразилский коуч Жилмар Фаддей да Силва. Предыдущим его местом работы был клуб из чемпионата Макао.

Резонансные события в Европе

Уход Криштиану Роналду из Реала становится все более реальным. Ювентус предложил звездному португальцу контракт с зарплатой 30 млн евро. В то же время мадридский клуб якобы принял предложение Юве в размере 100 млн евро за Роналду.

Йоахим Лев решил остаться главным тренером сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018. Также он пообещал перестроить Бундестим после неудачного выступления на последнем Мундиале. А вот Адаму Навалке не простили позора Польши на этом турнире – он покинет пост наставника команды.

"Нацисты, вон из футбола": Роман Зозуля в Овьедо – фанаты испанского клуба блокируют трансфер украинца. Экс-форвард сборной снова попал в неприятную ситуацию из-за патриотизма.