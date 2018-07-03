Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не планирует покидать команду.

Йоахим Лёв принял решение продолжить сотрудничество со сборной Германии, сообщает издание Bild.

Президент немецкого футбольного союза выразил поддержку наставнику после поражения от команды из Южной Кореи (0:2) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018, что также повлияло на решение тренера.

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По информации издания, перед сборной Германии будет поставлена задача победы на чемпионате Европы-2020.

Напомним, Германия заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей, впервые в своей истории не выйдя в плей-офф чемпионата мира.

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