Швеция – Швейцария: Форсберг с помощью рикошета вывел скандинавов вперед

Швеция и Швейцария встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Швеция – Швейцария начался в 17:00 по киевскому времени.

С первых минут, как и ожидалось, швейцарцы взяли мяч под свой контроль. Шведы же включали прессинг и старались как можно быстрее доводить дело до удара по чужим воротам. Уже к 10-й минуте партнеры создали для Берга два хороших момента, но он ими воспользоваться не сумел.

Швеция – Швейцария – видео гола

К середине первого тайма "нейтралы" несколько раз пробили из-за пределов штрафной, но в целом соперник выглядел увереннее. Коллектив Владимира Петковича старался воплотить свое территориальное преимущество на табло, создавая остроту действиями Шакири и активностью Цубера. Однако Швеция вновь затмила усилия оппонента шансом Берга – опасный удар Маркуса в отличном прыжке "потянул" Зоммер.

В дальнейшем команды обменялись голевыми возможностями – игроки завершили их неточными ударами с выгодных позиций. У Швейцарии мяч над воротами послали Джака и Джемаили, а за Швецию плохо пробил Экдаль. До свистка на перерыв соперники так и не открыли счет – нескучная ничья по итогам первого тайма.

Швеция – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Вторая половина встречи началась в том же темпе. Команды продолжили обострять навесами и прострелами с флангов. Швейцарцы опять же брали большим количеством полумоментов, а шведы создавали меньше, но опаснее – Тойвонен поддержал общую тенденцию и запустил мяч из пределов вратарской над перекладиной.

На 66-й минуте скандинавы организовали результативную атаку. Форсберг обыгрался с Тойвоненом и разрядил пушку с линии штрафной – мяч от ноги Аканжи срикошетил в верхний угол ворот.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Швеция – Швейцария – 1:0 (LIVE)

Гол: Форсберг, 66