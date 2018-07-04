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Колумбия – Англия: "Три льва" впервые в истории победили в серии пенальти на чемпионате мира

00:35 43 Читати українською
Колумбия – Англия: "Три льва" впервые в истории победили в серии пенальти на чемпионате мира
"Три льва" впервые в истории победили в серии пенальти на чемпионате мира

Победа сборной Англии над Колумбией в серии послематчевых пенальти войдет в историю.

Сборная Англии победила Колумбию в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Колумбия – Англия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Интересно, что это первая победа Англии в серии пенальти за всю историю выступлений на мундиале, сообщает Gracenote Live.

На чемпионатах Европы англичане также проиграли три серии пенальти и выиграли только одну – в четвертьфинале Евро-1996 с Испанией.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.

Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Англия Англия Колумбия - Англия ЧМ 2018
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