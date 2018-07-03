Львов назвал имя нового главного тренера

Фактический новичок УПЛ – Львов – определился с главным тренером. Им, как и обещали руководители клуба, стал бразильский специалист.

Жилмар Тадеу да Силва возглавил Львов, сообщает официальный сайт клуба.

47-летний специалист подписал с "горожанами" контракт по схеме 2+1. Предыдущим местом работы Жилмара был Чао Пак Кей, который в сезоне 2017/18 завоевал серебряные медали в первенстве Макао. Бразилец имеет опыт работы в Украине – в 2010-2014 гг. он был исполняющим обязанности тренера юношеской команды и ассистента главного тренера запорожского Металлурга.

В тренерский штаб Жилмара Тадеу да Силвы вошли: ассистент тренера Уильям Роша Батиста, тренер Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.