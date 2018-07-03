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Лёв пообещал перестроить сборную Германии после провала на ЧМ-2018

21:22 28 Читати українською
Лёв пообещал перестроить сборную Германии после провала на ЧМ-2018
Йоахим Лёв / AFP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал решение Немецкого футбольного союза продолжить с ним сотрудничество несмотря на крах на чемпионате мира-2018.

"Очень благодарен за доверие, которое мне оказывает НФС. Несмотря на справедливую критику нашего штаба, я чувствую поддержку и воодушевление. После нескольких дней, когда я много думал, мне нужен был личный контакт с руководством ассоциации.

Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018

Мое разочарование сих пор остается огромным. Но сейчас я хочу спланировать перестройку, проявив полную самоотдачу. Я буду анализировать, общаться с командой и делать правильные выводы. Все это требует времени, но мы успеем до старта сезона для национальных сборных в сентябре", – цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Отметим, что текущий контракт 58-летнего специалиста действует до 2022 года. Ранее прокомментировал дальнейшее пребывание Йоахима Лёва на посту главного тренера капитан сборной Германии Мануэль Нойер.

Теги
ЧМ 2018 Германия Германия Германия Йоахим Лёв Йоахим Лёв
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