Лёв пообещал перестроить сборную Германии после провала на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал решение Немецкого футбольного союза продолжить с ним сотрудничество несмотря на крах на чемпионате мира-2018.

"Очень благодарен за доверие, которое мне оказывает НФС. Несмотря на справедливую критику нашего штаба, я чувствую поддержку и воодушевление. После нескольких дней, когда я много думал, мне нужен был личный контакт с руководством ассоциации.

Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018

Мое разочарование сих пор остается огромным. Но сейчас я хочу спланировать перестройку, проявив полную самоотдачу. Я буду анализировать, общаться с командой и делать правильные выводы. Все это требует времени, но мы успеем до старта сезона для национальных сборных в сентябре", – цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Отметим, что текущий контракт 58-летнего специалиста действует до 2022 года. Ранее прокомментировал дальнейшее пребывание Йоахима Лёва на посту главного тренера капитан сборной Германии Мануэль Нойер.