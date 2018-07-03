Ювентус предложил Роналду контракт с зарплатой 30 млн евро

Ювентус серьезно настроен приобрести звезду мадридского Реала Криштиану Роналду.

Руководство Ювентуса связалось с Реалом по трансферу Криштиану Роналду, сообщает Marca.

В туринском клубе Роналду должен стать прямой заменой форварду Гонсало Игуаину.

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По информации издания, Ювентус готов предложить Роналду зарплату в размере 30 млн евро в год и контракт, рассчитанный на четыре сезона – до лета 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Реал снизил сумму отступных за португальца с 1 млрд евро до 120 млн.

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