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Колумбия – Англия – видео голов

22:56 1285 Читати українською
Колумбия – Англия – видео голов
Колумбия – Англия – видео голов

Сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 играет против Колумбии.

На 58-й минуте Харри Кейн точно пробил с одиннадцатиметровой отметки после фола Карлоса Санчеса.

Колумбия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Гол Кейна:

На 90+3-й минуте Йерри Мине удалось сравнять счет после подачи углового.

Гол Мины:

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

live
1 : 1
Англия
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Колумбия - Англия Колумбия Колумбия ЧМ 2018 Англия Англия Видеоновости
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