Навалка покинет сборную Польши после провала на ЧМ-2018

Сборная Польши получит нового главного тренера. Наставник "Кадры" Адам Навалка покинет свой пост после 30 июля, когда закончится его контракт.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка покинет команду после 30 июля, когда закончится его контракт с федерацией. Об этом заявил председатель Польского футбольного союза Збигнев Бонек, сообщает Przeglad Sportowy.

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Кто возглавит Польшу после Навалки, пока неизвестно.

Навалка возглавлял национальную команду Польши с ноября 2013 года. Напомним, Польша участвовала в ЧМ-2018, однако не сумела выйти из группы. Поляки первыми среди европейских сборных потеряли шансы на выход из группы еще после 2 тура, а по итогам группового этапа набрали только 3 очка.

К слову, в последнем рейтинге ФИФА Польша занимала 8 место.