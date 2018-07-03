Швеция – Швейцария: Форсберг – лучший игрок матча

Хавбек сборной Швеции и автор единственного гола в матче Эмиль Форсберг стал лучшим в поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Сборная Швеции одержала минимальную победу над Швейцарией и получила путевку в 1/4 чемпионата мира-2018.

Швеция – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

Игроком матча стал автор единственного гола в матче Эмиль Форсберг, сообщает официальный сайт ФИФА.

Отметим, что для первого гола на ЧМ-2018 Форсбергу понадобилось 14 ударов по воротам.

Швеция минимально одолела Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018