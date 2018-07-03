toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Швеция – Швейцария: Форсберг – лучший игрок матча

19:10 44 Читати українською
Швеция – Швейцария: Форсберг – лучший игрок матча
Эмиль Форсберг / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Швеции и автор единственного гола в матче Эмиль Форсберг стал лучшим в поединке 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Сборная Швеции одержала минимальную победу над Швейцарией и получила путевку в 1/4 чемпионата мира-2018.

Швеция – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

Игроком матча стал автор единственного гола в матче Эмиль Форсберг, сообщает официальный сайт ФИФА.

Отметим, что для первого гола на ЧМ-2018 Форсбергу понадобилось 14 ударов по воротам.

Швеция минимально одолела Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Швеция Швеция ЧМ 2018 Швеция - Швейцария Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Колумбия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук