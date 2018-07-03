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ЧМ-2018: Кейн повторил достижение Линекера

23:26 7 Читати українською
ЧМ-2018: Кейн повторил достижение Линекера
ЧМ-2018: Кейн повторил достижение Линекера

Форвард сборной Англии Харри Кейн сумел повторить достижение легендарного нападающего "Трех львов" Гари Линекера по количеству забитых мячей на одном Мундиале.

Кейн забил свой 6-й мяч на ЧМ-2018 в игре против Колумбии, сообщает Opta Sports.

Колумбия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Реализованный в поединке с "кофейщиками" пенальти позволил английскому нападающему сравняться со своим предшественником Гари Линекером. Экс-форвард Лестера и Тоттенхэма, а ныне телеэксперт на чемпионате мира-1986 тоже забил 6 голов. Тогда этот показатель позволил Линекеру завоевать "Золотую бутсу" Мундиаля.

Отметим, что три из своих шести мячей на ЧМ-2018 Кейн забил с пенальти.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

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1 : 1
Англия
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Теги
Колумбия - Англия ЧМ 2018 Гари Линекер Харри Кейн Харри Кейн Англия Англия
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