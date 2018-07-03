"Нацисты, вон из футбола": Роман Зозуля в Овьедо – фанаты испанского клуба блокируют трансфер украинца

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля оказался в эпицентре очередного скандала из-за возможного переход в Овьедо.

История повторяется. Роман Зозуля стал заложником очередной нелепой ситуации, как в сезоне 2016/17, когда сорвался его переход в Райо Вальекано по обвинению фанатами мадридского клуба в нацизме. Теперь позорную эстафету переняли поклонники Овьедо.

Зозуля может перейти в Овьедо

Фаны Овьедо ведут себя аналогично, как и поклонники Райо Вальекано, обратившись к руководству клуба через социальную сеть Твиттер с требованием не подписывать украинца. "Нет трансферу Романа Зозули", – говорится в посте с перечеркнутым фото нападающего Альбасете.

Недавно в испанских СМИ появилась информация, что 28-летний украинский форвард может перебраться из Альбасете в Овьедо, который прошлый сезон Сегунды завершил на 7-й позиции. Однако объединение фанатов астурийского команды "Azul Otero" очень агрессивно восприняло новость о возможном трансфере Зозули, обвинив экс-форвард Днепра в нацизме.

"Azul Otero", неизвестно на каких основаниях, связывает Зозулю с неонацистскими группами и полувоенными организациями. "Долой нацизм из футбола", – именно такой лозунг сопровождает фото с украинцем.

Немало фанов Овьедо решили поддержать позицию "Azul Otero" и оставили неприятные комментарии в адрес Зозули. "Я не пожелаю такого футболиста даже Спортингу (принципиальный соперник Овьедо – прим.ред). Нацисты, вон из футбола и с улиц", – пишет пользователь @andres_uvieu.

No se lo deseo ni al Sporting. Nazis fuera del fútbol y de las calles. No lo queremos en Asturies #ZozulyaNo https://t.co/Iuq5kcyRXQ — Andrés Fernández (@andres_uvieu) 2 липня 2018 р.

Зато другой болельщик астурийского клуба @dinky_azul пригрозил не продлевать свой абонемент, если Овьедо подпишет Зозулю.

Si el @RealOviedo ficha a Zozulya yo me pensaré mucho mi renovación, después de no abandonar en tercera, espero que nuestros caminos se separen aquí. #ZozulyaNo — Dinky Azul (@dinky_azul) 2 липня 2018 р.

Добавим, что некоторые фанаты Райо Вальекано, которые фактически заблокировали переезд украинца в Мадрид зимой 2017-го, мгновенно поддержали в Твиттере болельщиков Овьедо.

В сезоне 2016/17 Роман Зозуля перешел из Бетиса в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов, которые обвинили украинца в нацизме, он вернулся в Севилью. Также фанаты "Райо Вальекано" выступили против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".