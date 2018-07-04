Колумбия – Англия: Мина забил 99-й мяч головой на чемпионатах мира

Гол защитника сборной Колумбии Ерри Мины стал 99-м в истории Мундиаля, который забивали головой.

На 90+3 минуте матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Ерри Мина сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Колумбия – Англия – видео голов

Интересно, что гол колумбийца был 99-м в истории чемпионатов мира, забитый головой, сообщает портал Opta.

Также добавим, что Мина забил 3 гола на ЧМ-2018 и делит пьедестал самых результативных защитников в истории Мундиаля с Паулем Брайтнер.