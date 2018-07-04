toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Колумбия – Англия: Мина забил 99-й мяч головой на чемпионатах мира

3 июля 23:38 12 Читати українською
Колумбия – Англия: Мина забил 99-й мяч головой на чемпионатах мира
Ерри Мина / Фото: ФИФА

Гол защитника сборной Колумбии Ерри Мины стал 99-м в истории Мундиаля, который забивали головой.

На 90+3 минуте матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Ерри Мина сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Колумбия – Англия – видео голов

Интересно, что гол колумбийца был 99-м в истории чемпионатов мира, забитый головой, сообщает портал Opta.

Также добавим, что Мина забил 3 гола на ЧМ-2018 и делит пьедестал самых результативных защитников в истории Мундиаля с Паулем Брайтнер.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Колумбия - Англия ЧМ 2018 Колумбия Колумбия Йерри Мина Йерри Мина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
15
час
:
46
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук