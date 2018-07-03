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Швеция – Швейцария: Форсбергу для гола понадобилось 14 ударов

18:35 16 Читати українською
Швеция – Швейцария: Форсбергу для гола понадобилось 14 ударов
Эмиль Форсберг / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг и его коллега Маркус Берг вошли в топ игроков чемпионата мира-2018 с самой плохой реализацией.

Швеция открыла счет в матче против Швейцарии, гол на свой счет записал хавбек Эмиль Форсберг.

Швеция – Швейцария – видео гола

Интересно, что для гола ему понадобилось 14 ударов, сообщает Twitter Gracenote Live.

Его партнер по сборной Маркус Берг возглавляет рейтинг неудачников, он нанес 13 ударов по воротам и не забил ни одного гола.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария.

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция

live 90'
0 : 0
Швейцария
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