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Швеция – Швейцария: "желто-синие" впервые с 1958 года победили в двух матчах Мундиаля подряд

19:40 28 Читати українською
Швеция – Швейцария: "желто-синие" впервые с 1958 года победили в двух матчах Мундиаля подряд
Швеция – Швейцария: "желто-синие" впервые с 1958 года победили в двух матчах Мундиаля подряд

Сборная Швеции на пути своего достижения 60-летней давности.

Сборная Швеции благодаря минимальной победе над Швейцарией получила путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Швеция – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

Впервые шведы победили в двух матчах Мундиаля подряд с 1958 года, информирует портал Opta. Напомним, в последнем матче гроппового этапа Швеция разгромила Мексику со счетом 3:0.

Интересно, что тогда Швеция сумела дойти до финала турнира.

Швеция минимально одолела Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Швейцария
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