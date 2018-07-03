Швеция – Швейцария: "желто-синие" впервые с 1958 года победили в двух матчах Мундиаля подряд

Сборная Швеции на пути своего достижения 60-летней давности.

Сборная Швеции благодаря минимальной победе над Швейцарией получила путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Швеция – Швейцария – 1:0 – видео гола и обзор матча

Впервые шведы победили в двух матчах Мундиаля подряд с 1958 года, информирует портал Opta. Напомним, в последнем матче гроппового этапа Швеция разгромила Мексику со счетом 3:0.

Интересно, что тогда Швеция сумела дойти до финала турнира.

Швеция минимально одолела Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018