Головні новини футболу 3 липня: Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2018, Чорноморець повернувся в УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 3 липня.

Визначилися усі чвертьфіналісти ЧС-2018

Стали відомі всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу. Список 8 найсильніших команд планети останніми доповнили Швеція та Англія.

Скандинави у важкому поєдинку обіграли Швейцарію, продемонструвавши організовану гру та чітке виконання свого плану. Дивіться відео гола і огляд матчу. Це був ювілейний 50-й матч збірної Швеції на чемпіонатах світу. "Синьо-жовті" вперше з 1958 року перемогли у двох іграх Мундіалю поспіль. Гравцем зустрічі став автор єдиного гола Еміль Форсберг, якому для взяття воріт на турнірі знадобилося 14 ударів.

Англія лише в серії пенальті здолала Колумбію – перший в історії ЧС успіх "трьох левів" у післяматчевій "лотереї". Дивіться відео голів і огляд матчу. Основний і додатковий час завершилися нічиєю. За британців відзначився найкращий бомбардир турніру та найкращий гравець цього поєдинку Харрі Кейн, який повторив досягнення Гарі Лінекера. "Кафетерос" відповіли на 90+3 хвилині – Єррі Міна забив 99-й м'яч головою на чемпіонатах світу. У серії пенальті ключових промахів припустилися колумбійці Урібе та Бакка.

Головні новини УПЛ

Нарешті визначився остаточний список учасників УПЛ на сезон 2018/19. Замість Полтави, яка припинила своє існування, в елітному дивізіоні гратиме одеський Чорноморець. Відповідне рішення ухвалила Федерація футболу України після голосування клубів та рекомендацій з боку УПЛ.

Ще один клуб, який "дивом" отримав місце в УПЛ на наступний сезон, призначив нового головного тренера. ФК Львів очолив бразильський коуч Жилмар Тадеу да Сілва. Попереднім його місцем роботи був клуб з чемпіонату Макао.

Резонансні події в Європі

Відхід Кріштіану Роналду з Реала стає дедалі реальнішим. Ювентус запропонував зірковому португальцю контракт із зарплатою 30 млн євро. Водночас мадридський клуб нібито прийняв пропозицію Юве в розмірі 100 мільйонів євро за Роналду.

Йоахім Льов вирішив залишитися головним тренером збірної Німеччини, попри провал на ЧС-2018. Також він пообіцяв перебудувати Бундестім після невдалого виступу на останньому Мундіалі. А от Адаму Навалці не пробачили ганьби Польщі на цьому турнірі – він залишить посаду наставника команди.

"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українця. Екс-форвард збірної знову потрапив у неприємну ситуацію через патріотизм.