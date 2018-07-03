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Черноморец официально включен в список участников УПЛ на сезон 2018/19

19:23 178 Читати українською
Черноморец официально включен в список участников УПЛ на сезон 2018/19
Черноморец / фото А. Осипова

Федерация футбола Украины приняла решение о возвращении одесского Черноморца к участию в украинской Премьер-лиге.

Исполнительный комитет ФФУ утвердил возвращения Черноморца в УПЛ на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.

Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ

"Моряки" займут место Полтавы, которая из-за недопуска своего стадиона решила сняться с соревнований и уже потеряла профессиональный статус. Именно полтавчанам одесситы проиграли в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге в сезоне 2018/19.

После решения руководства Полтавы большинство клубов проголосовали за Черноморец, а лига рекомендовала ФФУ положительно рассмотреть вопрос с его возвращением в УПЛ. На прошлой неделе стало известно, что Черноморец готов вернуться в УПЛ и предоставил финансовые гарантии.

В июне Ангел Червенков стал главным тренером Черноморца. Ранее болгарский специалист работал с Севастополем.

Теги
ФФУ УПЛ Черноморец Черноморец
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