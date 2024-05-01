Главные новости 30 апреля: Лунин дважды пропустил от Баварии в ЛЧ, Шахтер отпустил форварда в МЛС
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 30 апреля.
Лига чемпионов
Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале Лиги чемпионов. Андрей Лунин пропустил пушечный удар Сане и пенальти от Кейна, но Винисиус дублем спас Мадрид. "Не смог выручить": Marca оценила игру Лунина с Баварией оценкой – редакция огласила вердикт игре Андрея на выходах.
Наши за рубежом
Виталий Миколенко пропустит конец сезона – Эвертон объявил о сроке восстановления защитника сборной Украины. Илья Забарный может стать соперником Довбика и Лунина в Испании – топ-клуб Ла Лиги положил глаз на лидера Борнмута.
Украина
Форвард Шахтера официально стал конкурентом Месси и Ко в МЛС. Полесье потеряло ведущего форварда до конца сезона.
УАФ получила нового финансового директора – скандал с Шевченко не прошел бесследно. Суперкубок Украины-2024 отменен, старт нового сезона УПЛ перенесен.