Лига чемпионов

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале Лиги чемпионов. Андрей Лунин пропустил пушечный удар Сане и пенальти от Кейна, но Винисиус дублем спас Мадрид. "Не смог выручить": Marca оценила игру Лунина с Баварией оценкой – редакция огласила вердикт игре Андрея на выходах.

Наши за рубежом

Виталий Миколенко пропустит конец сезона – Эвертон объявил о сроке восстановления защитника сборной Украины. Илья Забарный может стать соперником Довбика и Лунина в Испании – топ-клуб Ла Лиги положил глаз на лидера Борнмута.

Украина

Форвард Шахтера официально стал конкурентом Месси и Ко в МЛС. Полесье потеряло ведущего форварда до конца сезона.

УАФ получила нового финансового директора – скандал с Шевченко не прошел бесследно. Суперкубок Украины-2024 отменен, старт нового сезона УПЛ перенесен.