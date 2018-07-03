Швеция – Швейцария – видео гола

ЧМ 2018 — 18:28 42
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Швеция – Швейцария: Форсберг с помощью рикошета вывел скандинавов вперед
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Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 14:48 147
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Навалка покинет сборную Польши после провала на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 14:12 54
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Топ-20 фото фанатов и болельщиц 18-го дня ЧМ-2018: очаровательные бразильянки, слезы Мексики и аккуратные японцыЧМ 2018 — 12:43 438
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Реал мог предложить за Неймара 310 млн евро – клуб сделал официальное заявлениеИспания — 11:06 439
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