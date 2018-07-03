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ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Швеция – Швейцария – видео гола

18:26 128 Читати українською
Швеция – Швейцария – видео гола
Швеция – Швейцария – видео гола

Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 играет со Швейцарией.

На 66-й минуте после удара Форсберга мяч задел ногу Аканджи и влетел в ворота швейцарцев.

Швеция – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Автогол Аканджи:

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция

live 90'
0 : 0
Швейцария
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