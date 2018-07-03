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Колумбия – Англия: Ерри Мина на 90+3 переводит игру в овертайм

23:20 573 Читати українською
Колумбия – Англия: Ерри Мина на 90+3 переводит игру в овертайм
Колумбия – Англия: отчет матча 1/8 финала ЧМ-201

Колумбия и Англия встречаются в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Колумбия – Англия начался в 21:00 по киевскому времени. В первом тайме команды голов не забивали – 0:0

Колумбия – Англия – видео голов

Первый опасный момент в матче создали англичане. Ерри Мина, постелившись в подкате, рукой опрометчиво остановил прорыв Рахима Стерлинга за несколько метров до штрафной сборной Колумбии. Стандарт доверили выполнять Эшли Янгу, который целил в далью девятку, но Оспина кулаками отбил мяч.

Колумбия – Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Дебют встречи полностью остался за Командой Саутгейта, которая едва не открыла счет на 16-й минуте. Кейн после навесной передачи Триппьера на дальнюю штангу головой пробил выше ворот. Сборная Колумбии без травмированного Хамеса за первые 20 минут игры не создала никакой остроты у ворот Пикфорда. Почти все попытки "кафетерос" выбежать в быструю контратаку захлебывались еще в центре поля.

Начиная с середины первого тайма команды начали убаюкивать фанатов, что собрались на Спартак Арене, очень убаюкивать футболом. Лишь на 40-й минуте, когда многие уже заснул от скуки, публику решили порадовать Барриос и Хендерсон. Кейн в борьбе с Лермой заработал перспективный штрафной удар, выполнение которого затянулось на долгое время из-за небольшой схватки между хавбеками. Барриос дважды боднул полузащитника Ливерпуля головой в грудь, а тот, а-ля Неймар, артистично упал на газон. Колумбиец в итоге получил желтую карточку, а Триппьер исполнил стандарт неудачно.

В дебюте второго тайма Англия заработала бессмысленный пенальти. Санчес руками откровенно завалил Кейна в штрафной во время углового у ворот Колумбии, а рефери Марк Гейгер без колебаний указал на "отметку". Харри Кейн исполнил приговор очень уверенно и забил свой 6-й гол на Мундиале, мощно выстрелив по центру ворот.

После забитого мяча игра немного открылась и Англия сразу могла забивать второй раз. Триппьер выполнил уже фирменную навесную передачу на дальнюю штангу, а Деле Алле головой пробил над перекладиной.

На 77-й минуте, получив много свободного пространства, Англия могла удвоить свое преимущество. Лингард на крейсерский скорости ворвался в штрафную Колумбии и был сбит защитником, однако Гейгер решил, что колумбиец оттер вингера МЮ корпусом.

После этого уже повезло команде Саутгейта, которая провалилась в обороне. Бакка протащил мяч до штрафной Англии и переадресовал сферу на Куадрадо, который метров с 13-ти без всякой опеки выстрелил на трибуны.

Когда англичане мысленно уже начали праздновать победу, Ерри Мина создал очередное чудо на Мундиале. Пикфорд после мощного дальнего удара Урибе перевел мяч на угловой, на розыгрыш которого пошел даже Оспина. Но героем Колумбии вновь было суждено стать защитнику Барселоны Ерри Минt. На 90+3 минуте 23-летний защитник головой забил свой третий гол на чемпионате мира и перевел матч в овертайм.

Окрыленная успехом команда Пекермана гораздо активнее провела первый тайм. Очень близок к успеху был Фалькао, однако его удар головой прошел рядом с ближней штангой. Пикфорд в этом эпизоде был бессилен.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Колумбия – Англия – 1:1 (LIVE)

Голы: Мина, 90+3 – Кейн, 57 (пен)

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия

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1 : 1
Англия
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