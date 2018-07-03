Швеция – Швейцария: скандинавы проводят 50-й матч на чемпионате мира

Сборная Швеции проводит 50-й матч на чемпионате мира, но до сих пор не смогла победить в турнире.

Сборные Швеции и Швейцарии борются за путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Швеция – Швейцария: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Для скандинавов это 50-й матч на Мундиале, сообщает портал Opta. Интересно, что шведы ни разу не одерживали победу на чемпионате мира.

Больше матчей на Мундиале без победы на турнире провела только Мексика, на ее счету 57 матчей на чемпионате мира.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария.