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Швеция – Швейцария: скандинавы проводят 50-й матч на чемпионате мира

17:23 39 Читати українською
Швеция – Швейцария: скандинавы проводят 50-й матч на чемпионате мира
Швеция – Швейцария / Фото: ФИФА

Сборная Швеции проводит 50-й матч на чемпионате мира, но до сих пор не смогла победить в турнире.

Сборные Швеции и Швейцарии борются за путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

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Для скандинавов это 50-й матч на Мундиале, сообщает портал Opta. Интересно, что шведы ни разу не одерживали победу на чемпионате мира.

Больше матчей на Мундиале без победы на турнире провела только Мексика, на ее счету 57 матчей на чемпионате мира.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария.

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция

live
1 : 0
Швейцария
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