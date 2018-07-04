Колумбия – Англия: Кейн стал игроком матча

ЧМ 2018 — 00:05 359
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ЧМ-2018: определились все пары 1/4 финала
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Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЧМ 2018 — 3 июль 1795
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"Нацисты, вон из футбола": Роман Зозуля в Овьедо – фанаты испанского клуба блокируют трансфер украинцаИспания — 3 июль 1043
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ЧМ-2018 Швеция – Швейцария: организованная игра и четко выполненный план вывели скандинавов в чвертьфиналЧМ 2018 — 3 июль 365
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Лёв останется в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 3 июль 218
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