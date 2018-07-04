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Колумбия – Англия: Кейн стал игроком матча

00:12 31 Читати українською
Колумбия – Англия: Кейн стал игроком матча
Харри Кейн / Фото: ФИФА

Форвард Харри Кейн признан игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия.

Сборная Англии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти и получила путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Колумбия – Англия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал автор первого гола в матче Кейн, сообщает официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала Мундиаля Англия сыграет со Швецией, матч состоится в субботу, 7 июля.

Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Англия Англия Колумбия - Англия ЧМ 2018 Харри Кейн Харри Кейн
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