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Реал согласился на трансфер Роналду в Ювентус за 100 млн евро

20:00 160 Читати українською
Реал согласился на трансфер Роналду в Ювентус за 100 млн евро
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Похоже на то, что обладатель 5-ти "Золотых мячей" таки переберется на Ювентус Стэдиум.

Мадридский Реал принял предложение Ювентуса по трансферу Роналду, утверждает издание Marca.

По информации портала, сумма перехода звездного португальца в туринский клуб составит 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил Роналду контракт до лета 2022 с зарплатой 30 млн евро в год.

Напомним, королевский клуб из-за требований Роналду по увеличению зарплаты уменьшил клаусулу за него в 10 раз – с миллиарда до 120 млн евро. СМИ сообщали, что президент "сливочных" Флорентино Перес мечтает о трансфере Неймара, поэтому не готов удовлетворять финансовые аппетиты владельца 5-ти "Золотых мячей".

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