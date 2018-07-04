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ЧМ-2018: определились все пары 1/4 финала

00:05 358 Читати українською
ЧМ-2018: определились все пары 1/4 финала
Сборная Англии / фото из соцсетей

Стали известны все четыре пары второго этапа плей-офф чемпионата мира-2018. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 июля.

Завершились все матчи 1/8 финала ЧМ-2018. В восьми поединках определились чветьфиналисты турнира: Уругвай, Франция, Бразилия, Бельгия, Швеция, Англия, Россия и Хорватия.

ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки

Пары 1/4 финала ЧМ-2018:

Уругвай – Франция (6 июля, 17:00)

Бразилия – Бельгия (6 июля, 21:00)

Швеция – Англия (7 июля, 17:00)

Россия – Хорватия (7 июля, 21:00)

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
2
дн
:
19
час
:
48
мин
Бельгия
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