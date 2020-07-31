Главные новости футбола 30 июля: Луческу презентовали в Динамо, очередная отставка в УПЛ, Месси заманивают в Серию А

Динамо и Луческу

Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование. Мирча Луческу представили в статусе главного тренера команды. Игорь Суркис во время этого события резко раскритиковал ультрас Динамо и встал на защиту одиозного наставника.

"Я позвонил президенту Шахтера": о чем говорил Луческу на презентации в Динамо. Румынский специалист окончательно утвердил свой тренерский штаб, провел первую тренировку в киевском клубе и прокомментировал первую встречу с новыми подопечными.

Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора "бело-синих".

Украина

Мариуполь официально объявил об отставке Александра Бабича. Карпаты определились с главной кандидатурой на пост наставника, а Роман Санжар рассекретил детали своей отставки с Карпат. Динамо и Шахтер тотально уступили Заре – УПЛ опубликовала символическую сборную сезона.

Алан Патрик задумался над уходом из Шахтера. "Горняки" бесплатно отпустят Нема в другой клуб – бразилец готов пойти на сокращение зарплаты. Соперник Шахтера провел спарринг перед выездом в Украину, имея очень проблемную позицию.

Богдан Михайличенко прибыл в Бельгию для подписания контракта с Андерлехтом.

Европа

Лионель Месси получит астрономическую зарплату в Интере – миланцы имеют единственное требование для капитана Барселоны. Ювентус эффектным видео представил возвращение к классической форме и назначил Андреа Пирло тренером команды. Серия А намерена отложить старт нового сезона.

Ярмоленко врезался в память фанам Вест Хэма, туманное будущее Зинченко, Ливерпуль воплотил мечту – ревю сезона АПЛ. Манчестер Сити договорился о переходе голландского защитника. Шейхи официально отказались приобрести Ньюкасл – аравийские инвесторы объяснили свое решение.