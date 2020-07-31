toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 30 липня: Луческу презентували в Динамо, чергова відставка в УПЛ, Мессі заманюють в Серію А

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 30 липня: Луческу презентували в Динамо, чергова відставка в УПЛ, Мессі заманюють в Серію А
Головні новини футболу 30 липня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 30 липня.

Динамо та Луческу

Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження. Мірчу Луческу представили в статусі головного тренера команди. Ігор Суркіс під час цієї події різко розкритикував ультрас Динамо та став на захист одіозного наставника.

"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо. Румунський фахівець остаточно затвердив свій тренерський штаб, провів перше тренування в київському клубі та прокоментував першу зустріч з новими підопічними.

Олексій Михайличенко повернеться на посаду спортивного директора "біло-синіх".

Україна

Маріуполь офіційно оголосив про відставку Олександра Бабича. Карпати визначились з головною кандидатурою на посаду наставника, а Роман Санжар розсекретив деталі своєї відставки з Карпат. Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезону.

Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря. "Гірники" безкоштовно відпустять Нема в інший клуб – бразилець готовий піти на скорочення зарплати. Суперник Шахтаря провів спаринг перед виїздом в Україну, маючи дуже проблемну позицію.

Богдан Михайліченко прибув до Бельгії задля підписання контракту з Андерлехтом.

Європа

Ліонель Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони. Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми та призначив Андреа Пірло тренером команди. Серія А має намір відтермінувати старт нового сезону.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ. Манчестер Сіті домовився про перехід нідерландського захисника. Шейхи офіційно відмовились придбати Ньюкасл – аравійські інвестори пояснили своє рішення.

blog_ava
Фулхем поступився Кардіффу, але прорвався у фінал Чемпіоншипу – відомі претенденти на вихід в АПЛ
00:14
559
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
56
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук