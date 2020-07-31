Головні новини футболу 30 липня: Луческу презентували в Динамо, чергова відставка в УПЛ, Мессі заманюють в Серію А

Динамо та Луческу
Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження. Мірчу Луческу представили в статусі головного тренера команди. Ігор Суркіс під час цієї події різко розкритикував ультрас Динамо та став на захист одіозного наставника.
"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо. Румунський фахівець остаточно затвердив свій тренерський штаб, провів перше тренування в київському клубі та прокоментував першу зустріч з новими підопічними.
Олексій Михайличенко повернеться на посаду спортивного директора "біло-синіх".
Україна
Маріуполь офіційно оголосив про відставку Олександра Бабича. Карпати визначились з головною кандидатурою на посаду наставника, а Роман Санжар розсекретив деталі своєї відставки з Карпат. Динамо і Шахтар тотально поступилися Зорі – УПЛ опублікувала символічну збірну сезону.
Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря. "Гірники" безкоштовно відпустять Нема в інший клуб – бразилець готовий піти на скорочення зарплати. Суперник Шахтаря провів спаринг перед виїздом в Україну, маючи дуже проблемну позицію.
Богдан Михайліченко прибув до Бельгії задля підписання контракту з Андерлехтом.
Європа
Ліонель Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони. Ювентус ефектним відео презентував повернення до класичної форми та призначив Андреа Пірло тренером команди. Серія А має намір відтермінувати старт нового сезону.
Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ. Манчестер Сіті домовився про перехід нідерландського захисника. Шейхи офіційно відмовились придбати Ньюкасл – аравійські інвестори пояснили своє рішення.