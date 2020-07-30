Санжар рассекретил детали своей отставки из Карпат

"Это произошло во время беседы с одним из совладельцев Карпат Олегом Смалийчуком. Он сказал, что поскольку "зелено-белые" понизились в классе, в клубе решили изменить тактику и в этом проекте для меня места не нашлось.

Карпаты определились с главной кандидатурой на пост наставника

Остаться у руля Карпат в любительской лиге? О таком развитии событий и речи не было, поэтому какой смысл рассуждать на эту тему. Я догадываюсь, в какой лиге Карпаты собираются выступать, но пусть об этом лучше скажет Смалийчук или кто-то из клубного руководства. Так будет правильно.

У Карпат есть долги по зарплате? Да, но они не критичны. Надеюсь, что Смалийчук сдержит слово, и уже в августе долги будут ликвидированы. Сейчас хочу немного отдохнуть, прежде всего, я нуждаюсь в психологической перезарядке... А так, я открыт для предложений и надеюсь, что долго безработным не буду", – цитирует Санжара Команда1.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох