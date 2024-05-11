Тренер украинца конкурирует с Клоппом, Гвардиолой и еще двумя звездами – АПЛ выбирает лучшего менеджера сезона
Английская Премьер-лига запустила голосование за лучшего тренера сезона 2023/24.
Официальный твиттер Премьер-лиги опубликовал список претендентов на звание лучшего тренера сезона 2023/24. Туда вошли наставники четырех лучших команд в турнирной таблице на данный момент, а также тренер нашего Ильи Забарного в Борнмуте.
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За звание лучшего тренера борются:
Микель Артета (Арсенал) – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений.
Унаи Эмери (Астон Вилла) – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений.
Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения.
Андони Ираола (Борнмут) – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений.
Юрген Клопп (Ливерпуль) – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения.
Важно отметить, что победитель будет определен 21 мая по итогам голосования.
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