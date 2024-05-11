Официальный твиттер Премьер-лиги опубликовал список претендентов на звание лучшего тренера сезона 2023/24. Туда вошли наставники четырех лучших команд в турнирной таблице на данный момент, а также тренер нашего Ильи Забарного в Борнмуте.

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За звание лучшего тренера борются:

Микель Артета (Арсенал) – 26 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

Унаи Эмери (Астон Вилла) – 20 побед, 7 ничьих, 9 поражений.

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) – 25 побед, 7 ничьих, 3 поражения.

Андони Ираола (Борнмут) – 13 побед, 9 ничьих, 14 поражений.

Юрген Клопп (Ливерпуль) – 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения.

Mikel Arteta

Unai Emery

Pep Guardiola

Andoni Iraola

Jurgen Klopp



Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

Важно отметить, что победитель будет определен 21 мая по итогам голосования.

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