Месси получит астрономическую зарплату в Интере – миланцы имеют единственное требование для капитана Барселоны

Несмотря на все возражения Антонио Конте и Джузеппе Маротты, Интер таки работает над приглашением Лионеля Месси. Миланский клуб уже даже разработал план перехода, сообщает La Gazzeta dello Sport.

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По информации издания, боссы "нерадзурри" готовы подождать до 2021 года, когда у Месси завершится контракт с Барселоной, что позволит подписать форварда на правах свободного агента. Убедить Лео перебраться в Серию А может астрономическое предложение – Интер готов предложить аргентинцу контракт на четыре года и 260 миллионов евро. Чистая прибыль футболиста составит около 50 млн евро в год.

Напомним, разговоры о возможном переходе Месси в Интер разгорелись с новой силой после того, как его отец переехал в Милан. К слову, Лионель провел 42 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 30 голов и 26 ассистов.

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