Суркис стал на защиту Луческу, приведя пример тренеров, работавших в составе заклятых врагов

"Сегодня для киевского Динамо, считаю, знаменательный день. Мы представляем нового главного тренера – Мирчи Луческу, который долгие годы своим трудом демонстрировал, что он профессионал от мозга костей и может работать на результат команд, в которых он работает.

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Это не только команда, в которой он работал и завоевывал большое количество трофеев, нашего главного конкурента – донецкого Шахтера. Это и Галатасарай, и Бешикташ. Человек, который стремится только к победам. Надеюсь, что с помощью всех служб клуба у Мирчи все удастся, и киевское Динамо выйдет на новый, качественный уровень.

Конечно, было много пересудов, людей, которые не принимают это, ведь у нас не привыкли к цивилизованному отношению. Например, тот же Жозе Моуринью работал в Бенфике и Порту. Антич работал в Барселоне, Реале и Атлетико, и везде достигал успехов, Дзаккерони работал и в Милане, и в Интере, и в Ювентусе.

Мы должны по-европейски смотреть на эти вещи. Да, это была история, прекрасная история мистера Луческу в Шахтере. Но мы все, кто работает в Динамо Киев, кто вкладывает свои силы и средства, рассчитываем на то, что наши болельщики поддержат это решение. Это не только те, кто протестуют против моего решения.

Если мы будем побеждать, то нам будут аплодировать, а если проигрывать – будут критиковать меня. Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер. Где он работал раньше – это уже история", – поделился Суркис на презентации Луческу в статусе тренера Динамо.

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