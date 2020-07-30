"Я позвонил президенту Шахтера": о чем говорил Луческу на презентации в Динамо

Усиление команды

Каких-то радикальных изменений не будет. Я помогу игрокам раскрыть свои лучшие качества. У меня есть неделя, чтобы познакомиться с футболистами, понять, в каком направлении работать. С каждым игроком будет индивидуальное собеседование. Я хочу понять их психологическое состояние. Считаю, что Динамо обладает хорошим подбором игроков, есть талантливая молодежь. Прежде всего, им нужно изменить менталитет в плане подготовки. Я хочу, чтобы они полностью отдавались на тренировках и в играх.

Динамо представило Луческу – онлайн-видеотрансля – как это было

Новички? Я встретился со скаутами и попросил, чтобы они представили своих кандидатов. Надо определиться относительно точечного усиления. Не могу сейчас называть имена, хочу сначала со всеми познакомиться. Каждый игрок должен проявить себя.

Сколько нужно времени на футбол Луческу

Немного. Впрочем, хочу обратить внимание, что шесть игроков травмированы. Они не начинают с нами период подготовки. Я рассчитывал на 22-23 футболистов основной обоймы, но сейчас есть только 17. Это не позволяет в полном объеме начать подготовку.

Работа под давлением

После подписания контракта я позвонил президенту Шахтера. Он пожелал мне успеха и все понял. Я стремился вернуться в Украину, в футбол. Чемпионат Украины растет, трансформируется. Я хотел бы внести свой вклад в его развитие. Молодежь Динамо растет и хочет добавлять. Мне нравится раскрывать потенциал как раз молодых игроков, чтобы они стали настоящими профессионалами.

Какого результата ждет после 22-х титулов с Шахтером

Шахтер для меня – безумная история, но это уже прошлое. Конечно, эмоции и чувства остаются. Там была проведена огромная работа, впрочем я – профессиональный тренер, который должен двигаться вперед. Я работал в итальянском чемпионате, где тренеры переходят из одной команды в другую. Это нормально для профессионалов. Речь идет о переходе на новый уровень.

Отказ Спиридона

Скорее всего, причиной стали семейные обстоятельства. Мы расстались три года назад. Я просил его вернуться, но семья, очевидно, была на первом месте. Я пригласил Вукоевича и Гусева в тренерский штаб, чтобы они мне помогали, а команда росла.

Реакция на протесты ультрас и финансовые возможности Динамо

Я не только бразильцев тренировал. В Румынии я работал только с местными игроками, добрался до полуфинала европейского кубка. После этого они поехали в сильные чемпионаты. К бразильцам нужно искать особый подход, заменять им отца. Однако я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев. В Шахтере для меня все были равными.

Обязанности ассистентов

И Вукоевич, и Гусев должны понимать мою философию, чтобы передавать ее игрокам. Олег будет заниматься группой атаки, а Вуко – игроками середины поля. Диего Лонго будет отвечать за физичнку подготовку и проблемы организации. Попробуем исключить мышечные травмы. В Шахтере не было столько похожих травм.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу