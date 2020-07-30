Ювентус эффектным видео представил возвращение к классической форме

Фотографии и презентационный видеоролик с новой формой опубликовал официальный твиттер клуба.

Лацио представил новый комплект домашней формы

Традиционно комплект получил черно-белые цвета. В этот раз туринцы вернулись к более классическому варианту комбинированных полос. Правда, с художественными нотками. Клубная эмблема и логотип спонсора выполнены в золотом цвете. В свою очередь специальные технологии позволят сохранять сухость игрокам "Старой синьоры" на протяжении всего матча.

К слову, техническим спонсором Ювентуса является немецкий производитель Adidas.

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Ready to paint football



Our new Home shirt. Make it yours now ️ https://t.co/rJ9iW2Olrq#LiveAhead pic.twitter.com/NH8M1hmN2j — JuventusFC (#Stron9er ) (@juventusfcen) July 30, 2020