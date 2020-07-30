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Ювентус эффектным видео представил возвращение к классической форме

15:40 - Читати українською
Ювентус эффектным видео представил возвращение к классической форме
Туринцы празднуют чемпионство / ФК Ювентус

Туринский Ювентус официально продемонстрировал домашний комплект экипировки на новый сезон.

Фотографии и презентационный видеоролик с новой формой опубликовал официальный твиттер клуба.

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Традиционно комплект получил черно-белые цвета. В этот раз туринцы вернулись к более классическому варианту комбинированных полос. Правда, с художественными нотками. Клубная эмблема и логотип спонсора выполнены в золотом цвете. В свою очередь специальные технологии позволят сохранять сухость игрокам "Старой синьоры" на протяжении всего матча.

К слову, техническим спонсором Ювентуса является немецкий производитель Adidas.

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Теги
Италия Футбольная форма Ювентус Ювентус
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