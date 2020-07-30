Луческу окончательно утвердил свой тренерский штаб в Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился, кто будет помогать ему в работе в киевском клубе.

В тренерский штаб нового главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу вошли Диего Лонго, Эмил Карас, Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Огнен Вукоевич, и Олег Гусев должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее дальше игрокам. Они будут очень важными фигурами. Олег заниматься группой атаки, где есть проблемы, Вуко – футболистами середины поля, а я – обороной и контролем всего процесса.

Кроме того, итальянец Диего Лонго будет заниматься физической подготовкой и вопросами организации игры. Будем делать упор на то, чтобы исключить мышечные травмы у игроков. Когда я работал в Шахтере, у меня было очень мало футболистов с травмами такого характера. Мы должны как можно скорее исключить эти моменты.

Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, а Алексей Михайличенко возвращается на должность спортивного директора. Надеюсь, будем работать с ним продуктивно. В этом плане я не хотел ничего менять", – поделился Луческу во время своей презентации в статусе главного тренера Динамо.

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