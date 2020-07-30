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Карпаты определились с главной кандидатурой на пост наставника

10:13 - Читати українською
Карпаты определились с главной кандидатурой на пост наставника
Роман Гнатив / фото ФК Карпаты

Львовские Карпаты в ближайшее время объявят имя нового главного тренера команды.

Новым главным тренером Карпат станет Роман Гнатив, утверждает meta-ratings.

Санжар официально покинул Карпаты

Отметим, что ранее специалист работал с командой Карпат U-19. Добавим, что вчера, 29 июля, львовский клуб объявил о разрыве контракта с Романом Санжаром.

Напомним, Санжар возглавил Карпаты уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне получили лишь одну победу, но даже не сумели завершить чемпионат. За две неявки без уважительных причин УПЛ приняла решение досрочно снять команду с чемпионата.

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Теги
Карпаты Карпаты Роман Роман Санжар
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