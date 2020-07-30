Карпаты определились с главной кандидатурой на пост наставника

Mykhailo_Yukhymenko — 29 июль 0
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Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу
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Санжар официально покинул КарпатыУкраина — 29 июль 3033
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"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в АталантіИталия — 29 июль 12201
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Динамо просматривает игрока сборной Северной Македонии – он уже сыграл в контрольном матчеУкраина — 29 июль 14197
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Санжар решил покинуть Карпаты – будущее львовского клуба неизвестноУкраина — 29 июль 2015