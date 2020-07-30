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Серия А намерена отложить старт нового сезона

20:17 - Читати українською
Серия А намерена отложить старт нового сезона
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Президент элитного дивизиона Италии Паоло Даль Пино поделился информацией о сезоне 2020/21.

"На данный момент мы имеем дату 12 сентября, когда должен начаться новый сезон Серии А, но мы постараемся выиграть еще немного времени и позволить командам дольше отдохнуть. Отсрочка сезона возможна, посмотрим, насколько", – цитирует Даль Пино Football Italia.

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Напомним, Ювентус, Аталанта и Наполи также продолжают еще борьбу в Лиге чемпионов, которая будет дограватись в августе. На Рому и Интер ожидают августовские матчи плей-офф Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Серии А Ювентус досрочно завоевал золотые медали, это уже 9-е подряд чемпионство для туринцев.

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