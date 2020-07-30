Динамо и Шахтер тотально уступили Заре – УПЛ опубликовала символическую сборную сезона

В команду сезона попали четыре футболиста луганской Зари, три исполнителя представляют Десну, двое – Шахтер, а еще по одному представителю делегировали Динамо и Мариуполь, сообщает пресс-служба УПЛ.
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Символическая сборная УПЛ по индексу Wyscout:
Вратарь: Паст (Десна)
Защитники: Д. Фаворов (Десна), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (все – Заря)
Полузащитники: Цыганков (Динамо), Мишнев (Мариуполь), Кочергин (Зоря), Тайсон (Шахтер)
Нападающие: Мораес (Шахтер), Филиппов (Десна)
Напомним, в сезоне-2019/20 чемпионский титул завоевал Шахтер, Динамо стало вторым, а Заря – третьей. Десна заняла четвертое место, а последнюю путевку в квалификацию Лиги Европы завоевал Колос, который в финале плей-офф обыграл Мариуполь.
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