Вольфсбург провел спарринг с Лейпцигом перед выездом в Украину – у "волков" есть очень проблемная позиция

Немецкий клуб проверил свои силы в товарищеском матче с РБ Лейпциг, готовясь к 1/8 финала Лиги Европы, где предстоит сыграть в Киеве против Шахтера.

Контрольный матч

Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Штеффен, 70 (пен) – Шик, 72 (пен)

Вольфсбург через неделю встретится с Шахтером в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Бундеслига финишировала месяц назад, поэтому "волки" длительное время пребывали без игрового тонуса. Контрольный матч провести все же удалось – сегодня Вольфсбург сыграл против Лейпцига (готовится к возобновлению Лиги чемпионов) на тренировочном поле "быков" в Саксонии.

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Соперники выдали равный спарринг без большого количества моментов. Мешала 30-градусная жара. Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти: за Вольфсбург забил Ренато Штеффен, а в составе РБ Лейпциг отличился Патрик Шик. Матч завершился ничьей.

На игре не было ни болельщиков, ни журналистов. Сохранялась конфиденциальность. И если Лейпциг хотя бы рассекретил участников встречи, то Вольфсбург решил не обнародовать состав.

"Я очень доволен, как сыграла команда. Мы выглядели хорошо, несмотря на то, что тренируемся всего 5 дней. Футболисты прекрасно себя проявили, хотя результат и не идеален. Также важно, что никто не травмировался. Следующие 6 дней мы используем для подготовки к Шахтеру и постараемся подойти к игре свежими", – сказал наставник Вольфсбурга Оливер Гласнер.

В Вольфсбурга есть серьезные кадровые проблемы в обороне – недоступны почти все, кто может закрыть правый фланг. Кевин Мбабу вернулся из отпуска с коронавирусом, у Уильяма тяжелая травма, Ренато Штеффен перебрал желтых карточек. Единственный вариант – номинальный центрбек Марсель Тиссеран, которому будет крайне сложно закрыть Тайсона. Также тренерский штаб не сможет выпустить против Шахтера экс-динамовца Адмира Мехмеди, Игнасио Камачо и Пауло Отавио.

"Это очень специфическая подготовка. У нас были не привычные 8 недель, а только 12 дней, чтобы набрать форму. Наша главная цель – попасть в финальный турнир Лиги Европы", – признается Оливер Гласнер.

Шахтер сыграет с Вольфсбургом 5 августа в Киеве. Первый матч 1/8 финала завершился выездной победой "горняков" – 1:2. Если чемпион Украины пройдет Вольфсбург, то попадет в финальную часть Лиги Европы, которая состоится в Германии в формате одноматчевых противостояний.

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