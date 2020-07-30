Луческу провел первую тренировку в Динамо – появились фото

Румынский специалист Мирча Луческу начал выполнять свои обязанности на посту главного тренера Динамо.

Утром 30 июля Игорь Суркис провел онлайн-презентацию Луческу для журналистов, а вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.

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Вместе с румынским специалистом на занятии присутствовали и его ассистенты: Олег Гусев, Огнен Вукоевич, Диего Лонго, Эмиль Карас и Михаил Михайлов.

Напомним, Мирча Луческу заменил на посту главного тренера Динамо Алексей Михайличенко, который был уволен сразу после завершения сезона в УПЛ. Киевляне заняли второе место, отстав от Шахтера на 23 очка.

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