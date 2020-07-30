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Мариуполь официально объявил об отставке Бабича

14:36 - Читати українською
Мариуполь официально объявил об отставке Бабича

Мариуполь объявил о разрыве контракта с Александром Бабичем и его тренерским штабом.

95’ Денис Антюх
 
95’ Денис Антюх

Бабич покинул пост главного тренера Мариуполя после трех лет работы в клубе, информирует официальный сайт азовцев.

Бабич попрощался с Мариуполем после проигранной битвы за Лигу Европы

Под его руководством команда провела 101 матч. Дважды клуб достигал полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Украины, дважды выходил в квалификацию Лиги Европы, и однажды занимал четвертое место в чемпионате Украины.

Напомним, прошлый сезон 2019/20 Мариуполь завершил на восьмой строчке в турнирной таблице УПЛ, благодаря чему играл в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Команде Бабича удалось добраться до финала, но в решающем матче Мариуполь проиграл Колоса (0:1).

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Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич Колос - Мариуполь
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