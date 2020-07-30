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Алан Патрик задумался над уходом из Шахтера

11:35 - Читати українською
Алан Патрик задумался над уходом из Шахтера
Алан Патрик / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился своими планами на будущее.

"Я скучаю по Рио, моей семье нравилось там жить. Я уже играл во Фламенго, я чувствую огромную привязанность к этому клубу. Если подумать, то я с радостью вернулся бы в Фламенго. Но будущее принадлежит Богу.

Алан Патрик: После аренды во Фламенго не хотел возвращаться в Шахтер

Пока я делаю свою работу в Шахтере, возможно, после окончания контракта задумаюсь о возвращении в Фламенго. Я получаю много сообщений от болельщиков, которые призывают меня вернуться. Мне очень приятно такое расположение", – признался Патрик в комментарии FOXSports.

Напомним, "горняки" в 2011 году заплатили Сантосу за полузащитника 4 млн евро, однако тот играл только за дубль и не слишком выделялся. В текущем сезоне Патрик провел за Шахтер 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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