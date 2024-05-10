Еврокубки

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций. Байер спасся в игре с Ромой, вышел в финал ЛЕ и установил рекорд. Аталанта выиграла у Марселя дуэль бывших команд Малиновского. Астон Вилла еще раз проиграла Олимпиакосу и вылетела из ЛЧ.

"Лунин не испугался Куртуа": испанские СМИ оценили уровень украинца с Баварией – Каталония свирепствует.

Наши за рубежом

Виктор Цыганков может покинуть Жирону – вингер сборной Украины заинтересовал клубы АПЛ. В борьбе за Георгия Судакова вышли вперед 2 гранда АПЛ – Шахтер хочет провернуть хитрый трансфер с дополнительным условием.

Роман Яремчук узнал свою судьбу в Валенсии – "летучие мыши" озвучили окончательный расклад по форварду сборной Украины. Михаил Мудрик и Александр Зинченко оказались в унизительном рейтинге.

Мир

Арсенал нашел "нового Анри" – нереально трудный трансфер стал приоритетом. Барселона оформила первый летний трансфер – чемпион мира на кризисную позицию.

Арсенал официально подписал контракт с чемпионом Европы, которого хотела Барселона. Барселона официально продлила контракт со звездным защитником.