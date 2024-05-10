Международный профсоюз футболистов (Fifpro) и Ассоциация мировых лиг (WLA) еще с конца прошлого года проводят юридические консультации относительно возможного иска против ФИФА, информирует ВВС.

Клубный ЧМ-2025: определились все представители Африки на Мундиале

Тренеры и игроки уже несколько лет жалуются на нечеловеческий график, но им подготовили еще один большой турнир. ФИФА планирует провести первый розыгрыш революционного клубного ЧМ на 32 клуба (12 европейских). Соревнования должны состояться в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Вместо отпуска команды-участницы получат от 3 до 7 лишних матчей в календаре. Все это в дополнение к новому формату еврокубков, который также увеличил количество поединков.

Fifpro и WLA обеспокоены, что ФИФА ставит прибыль выше здоровья футболистов. Ближайшее заседание главной футбольной организации запланировано на 17 мая в Бангкоке. Если ФИФА не возьмет на себя обязательства решить вопрос чрезмерной загруженности календаря, то дело может дойти до суда.

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