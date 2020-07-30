Луческу прокомментировал первую встречу с футболистами Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу впервые встретился с командой и рассказал о своих ожиданиях от футболистов.

"Я знаю, что в киевском Динамо собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время идет очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня.

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Для меня самое главное – это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык. Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле. Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, утром 30 июля президент киевского клуба Игорь Суркис провел онлайн-презентацию Луческу для журналистов, а вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.

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