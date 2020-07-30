Шейхи официально отказались приобрести Ньюкасл – аравийские инвесторы объяснили свое решение

"Имея глубокое уважение к жителям Ньюкасла и его футбольному клубу, мы решили отказаться от намерения приобрести ФК Ньюкасл.

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Мы делаем это с грустью, потому что мы были в предвкушении и были полностью готовы инвестировать в это большой город. Мы верим, что могли бы вернуть клуб на его законное место с точки зрения его истории, традиций и болельщиков.

В итоге, в течение непредсказуемо длительного процесса срок действия коммерческого соглашения между Инвестиционной группой и владельцами клуба закончился, а наш инвестиционный план не был поддержан, особенно учитывая отсутствие какой-либо ясности относительно обстоятельств, при которых начнется следующий сезон, и новых норм для проведения матчей, тренировок и других мероприятий", – цитирует заявление шейхов Sky Sports.

Напомним, в течение нескольких месяцев велись переговоры между аравийскими инвесторами и президентом "сорок" о продаже клуба, ориентировочно сумма сделки должна была составить около 350 млн евро.

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