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Суркис: Михайличенко вернется на должность спортивного директора Динамо

14:09 - Читати українською
Суркис: Михайличенко вернется на должность спортивного директора Динамо
Суркис и Михайличенко / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис анонсировал возвращение Алексея Михайличенко на предыдущую должность в структуре киевского клуба.

"Пример, в чем мудрость Луческу. Он прежде всего сказал, что хотел бы переговорить с Михайличенко о футболистах, тренировочном процессе. Михайличенко отдохнет и вернется на должность спортивного директора.

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Я уговорил Михайличенко тогда возглавить команду в сложное время. Он знал команду, комплектовал ее. Я надеялся, что получится. Может, времени не хватило или какие-то другие обстоятельства помешали. Бессонов исполнял его обязанности. Я с людьми просто так не расстаюсь", – подчеркнул Суркис во время презентации Луческу в статусе главного тренера Динамо.

Напомним, Михайличенко работал в киевском клубе на должности спортивного директора с 2013 по 2019 годы, после чего стал главным тренером Динамо. Специалист покинул пост наставника после провального сезона 2019/20, по итогам которого киевляне выиграли Кубок Украины и заняла второе место в чемпионате, отстав от Шахтера на 23 пункта.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Алексей Алексей Михайличенко
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