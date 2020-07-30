Шахтер бесплатно отпустит Нема у другой клуб – бразилец готов пойти на сокращение зарплаты

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем близок к тому, чтобы покинуть донецкий клуб.

Веллингтон Нем ведет переговоры с турецким Бешикташем, который планирует усилить команду перед стартом нового сезона, сообщает fanatik.

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По информации издания, 28-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты и просит у Бешикташа около одного миллиона евро. Ожидается, что бразилец покинет Шахтер бесплатно, хотя его контракт с "горняками" действует до 30-го июня 2021 года.

Напомним, Веллингтон Нем перешел в Шахтер летом 2013 года из бразильского Флуминенсе за 9 млн евро, но так и не стал важным игроком дончан. Дважды бразилец на правах аренды возвращался на родину, а с конца 2019 находится без игровой практики.

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