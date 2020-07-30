Манчестер Сити договорился о переходе Аке, – журналист

Английский Манчестер Сити близок к первому громкому трансфера лета. Защитник Борнмута Натан Аке пребывает в шаге от переезда на Этихад.

"Вишни" приняли предложение манкунианцев продать одного из своих лидеров. Об этом журналист BBC Крис Темпл написал в своем твиттере.

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Трансфер Аке обойдется Манчестер Сити в 41 млн фунтов. Нидерландец вполне вписывается в намерения Хосепа Гвардиолы усилить линию обороны. 25-летний центрбек также может сыграть на левом фланге и в опорной зоне. Помешать переходу Аке все еще может Челси – лондонцы воспитали исполнителя сборной Нидерландов (соперник Украины на Евро-2020) и имеют право первоочередного выкупа.

В сезоне 2019/20 Натан Аке провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 2 ассиста.

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